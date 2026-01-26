Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Σαντή για την Ακαδημία

Onsports Team

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από τη Δευτέρα (26/01) ο Παναγιώτης Σαντής.

Ο Έλληνας επιθετικός αγωνιζόταν στον Βόλο και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες. Μάλιστα, ο 19χρονος άσος προορίζεται για την Κ19 του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ.

Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

Το 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».