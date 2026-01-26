Ομάδες

NBA: Στην κορυφή του Top-10 ο Ουεμπανιάμα (vid)
Οnsports Τeam 26 Ιανουαρίου 2026, 12:36
NBA

NBA: Στην κορυφή του Top-10 ο Ουεμπανιάμα (vid)

Το κάρφωμα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα στο καλάθι των Πέλικανς αναδείχθηκε κορυφαία φάση της βραδιάς στο ΝΒΑ. 

Για ένα ακόμα βράδυ πλούσιο θέαμα στο ΝΒΑ, με τον Βίκτορ Ουεμπανιά να "κλέβει" την παράσταση.

Ο Γάλλος σέντερ... πέταξε στο καλάθι των Πέλικανς και με ένα φοβερό κάρφωμα βρέθηκε στην κορυφή των 10 καλύτερων φάσεων της χθεσινής βραδιάς του ΝΒΑ.

Στο Νo.2 το εντυπωσιακό κόψιμο του Τζέιλεν Ντούρεν πάνω στον Κλίφορντ σε προσπάθεια για κάρφωμα.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις της χθεσινής βραδιάς του ΝΒΑ: 



