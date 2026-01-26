ΠΑΟΚ: Ανεβαίνουν οι «στροφές» για Λιόν

Onsports Team

Στο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Λιόν έχει στραφεί πλέον ολοκληρωτικά η προσοχή του ΠΑΟΚ, με το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο να ανεβάζει ρυθμούς και ένταση ενόψει της αναμέτρησης στη Γαλλία.

Η προπόνηση της Δευτέρας (26/01) στη Νέα Μεσημβρία ήταν αφιερωμένη κυρίως στη φυσική κατάσταση. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη βροχή, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπήκαν δυναμικά στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης και δρομικές ασκήσεις.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό υψηλής έντασης, δίνοντας έμφαση στον ρυθμό και τη δυναμική των μονομαχιών. Ο μοναδικός παίκτης που δεν συμμετείχε ήταν ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο, παραμένοντας εκτός κανονικής προπόνησης.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ συνεχίζεται την Τρίτη (27/01), με τους «ασπρόμαυρους» να προπονούνται στις 11:00, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.