Μανδάς: Περνάει ιατρικά και η Μπόρνμουθ ανακοινώνει το «μπαμ»

Μια ανάσα από τη μεγάλη μεταγραφή βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς ο οποίος αναμένεται στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικά τεστ και εν συνεχεία να ανακοινωθεί το deal των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Αγγλία αναμένεται μέσα στην ημέρα ο Χρήστος Μανδάς ώστε να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και να οριστικοποιήσει τη μεγαλη μεταγραφή του στη Μπόρνμουθ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Βρετανία, ο Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται σήμερα (ή το αργότερο αύριο το πρωί) να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να βάλειτ ην υπογραφή του στο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα, έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο deal μεταξύ της Λάτσιο και της Μπόρνμουθ που "αγγίζει" τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας θα μεταγραφεί στην Μπόρνμουθ ως δανεικός έως το καλοκαίρι, με το «ενοίκιο» να κοστίζει 3 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 17 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική εάν επιτευχθούν ορισμένοι αγωνιστικοί στόχοι.