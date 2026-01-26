Stoiximan GBL: MVP της 16ης αγωνιστικής ο Ουόρντ

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ δύσκολα από την Ρόδο, με τον Τάισον Ουόρντ να κάνει τα πάντα και να δίνει στην ομάδα του την νίκη.

Πολυτιμότερος παίκτης στην 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL αναδείχθηκε ο Τάισον Ουόρντ. Ο Αμερικανός παίζοντας... πλέι μέικερ λόγω των απουσιών στην περιφέρεια, οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Κολοσσού στη Ρόδο με 98-85 κάνοντας τριπλ-νταμπλ.

Ο Ουόρντ είχε 18 πόντους με 5/7 βολές, 5/7 δίποντα και 1/3 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 32:33.

Έτσι συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κερδίζοντας το βραβείο του Stoiximan MVP of the Week.