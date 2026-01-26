Σοκαριστική στιγμή στο UFC: Αθλητής κατέρρευσε μετά το ζύγισμα - Δείτε βίντεο

Onsports Team

«Πάγωσαν» στο UFC κατά τη διάρκεια της επίσημης ζύγισης του Κάμερον Σμόδερμαν, πριν τον αγώνα με τον Ρίκι Τούρσιος.

Ο Σμόδερμαν μετά τη ζύγισή του και την ώρα που αποχωρούσε έχασε τις αισθήσεις και κατέρρευσε.

Το ιατρικό τιμ της διοργάνωσης έτρεξε άμεσα πάνω του και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Ο αγώνας, ο οποίος θα ήταν ο τέταρτος για τον 28χρονο MMAer ακυρώθηκε, με τον ίδιο, πάντως, να εμφανίζεται καθησυχαστικός, μέσω βίντεο που ανέβασε.

«Είμαι απολύτως καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη. Για όσους λένε ότι «έκοψα» απότομα βάρος, έχασα πολύ λίγο βάρος», ανέφερε ο Σμόδερμαν.