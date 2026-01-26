Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

INTIME SPORTS

Onsports Team

Με… αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στη Euroleague, όπου την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθεί η 24η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR.

«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην προσπάθεια που καταβάλουν για να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρα, ενόψει των playoffs.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Το Eurocup συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Μπαχτσεσεχίρ – Άρης (28/1, 18:00) και Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς (28/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup – 16η αγωνιστική: Άνκαρα - Λιετκαμπέλις Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start

Novasports Start 21:00 EuroCup: Τρέντο - Μπεσίκτας Novasports5

Novasports5 22:00 EuroLeague – 25η αγωνιστική: Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ - Άρης Novasports Prime

Novasports Prime 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς Novasports4

Novasports4 20:30 EuroCup: Μπουργκ - Ουλμ Novasports Start

Novasports Start 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Prime

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές Novasports4

Novasports4 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Novasports Start

Novasports Start 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν Novasports5

Novasports5 21:45 EuroLeague: Βαλένθια - Μακάμπι Novasports6

Novasports6 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου