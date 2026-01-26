Εθνική ομάδα πόλο: Λείπει μόνο το χρυσό - Το παλμαρέ μεταλλίων της επίσημης... επιτυχημένης

Onsports Team

Μόνο το χρυσό από μια μεγάλη διοργάνωση λείπει πλέον από το σπουδαίο παλμαρέ της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών.

Η κατάρα «έσπασε» και η Εθνική πόλο των ανδρών πήρε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -στην 22η συμμετοχή της στη διοργάνωση- επικρατώντας με 12-5 της Ιταλίας στο Βελιγράδι.

Πλέον το παλμαρέ ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 18 μετάλλια, εκ των οποίων 5 ασημένια και 13 χάλκινα, γεγονός που την καθιστά ως «επίσημη... επιτυχημένη» σε επίπεδο ανδρών, αν όχι ως «επίσημη αγαπημένη».

Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον.

Τα 18 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)

Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)

Ασημένιο: 2018

Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013