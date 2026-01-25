Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στο πόλο! «Βούλιαξε» την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Οnsports Team

Το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο κατέκτησε η Εθνική ομάδα των Ανδρών, επικρατώντας με 12-5 της Ιταλίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα μετά από μία σαρωτική εμφάνιση στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, στο Βελιγράδι, απέναντι στην Ιταλία, έγραψε Ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου της ευρωπαϊκού μεταλλίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και με εκπληκτική άμυνα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους «σέτε μπέλο», καθώς προηγήθηκε με 7-2 στο ημίχρονο, επικρατώντας εν τέλει με 12-5.

Η Ελλάδα μέχρι το Βελιγράδι είχε πάρει μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ποτέ όμως σε διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με καλύτερη θέση την πικρή 4η το 1999 και το 2016.

Αυτό άλλαξε στη Σερβία χάρη στην εκπληκτική Εθνική ομάδα πόλο του Θοδωρή Βλάχου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτζαρίνι 1

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος