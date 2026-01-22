Στέφανος Τσιτσιπάς: Τρομακτικός τραυματισμός στο Australian Open (pics)

Οnsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στο έδαφος με έναν ανησυχητικό μορφασμό πόνου και πιάνοντας το γόνατό του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκάλεσε έντονη ανησυχία όταν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον του Τόμας Μάχατς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο31 στην παγκόσμια κατάταξη, μόλις είχε χάσει το τρίτο σετ (1-2) και ήταν σε δύσκολη θέση στην αρχή του τέταρτου, καθώς αντίπαλός του είχε κάνει break και σέρβιρε για το 2-0.

Σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς έτρεξε στη γωνία για να ανακτήσει μια μπάλα και ξαφνικά το πρόσωπό του πήρε μια έκφραση πόνου. Άρπαξε το γόνατό του και έπεσε αμέσως στο έδαφος, με τον Μάχατς να τρέχει για να ελέγξει τον αντίπαλό του.

Ο φυσιοθεραπευτής έτρεξε στο γήπεδο και έδωσε στον Έλληνα σταρ μια γρήγορη φροντίδα στο έδαφος, βοηθώντας τον να σηκωθεί.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε τον αγώνα χωρίς να δείχνει σημάδια σοβαρού τραυματισμού.

