Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με… φόρα για μετάλλιο η Ελλάδα - «Μάχη» με Τουρκία, «τελικός» με Ιταλία

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις μπαίνει η Εθνική Ελλάδας στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η σπουδαία νίκη 11-10 απέναντι στην Κροατία στο ντέρμπι του Β’ Ομίλου έδωσε στη «γαλανόλευκη» την πρωτιά με το απόλυτο των 9 βαθμών, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες ενόψει της συνέχειας.

Στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης σχηματίζεται ο ΣΤ’ Όμιλος, με τις ομάδες να μεταφέρουν τα αποτελέσματα και τους βαθμούς που είχαν μεταξύ τους από την Α’ Φάση. Η Ελλάδα καλείται να δώσει τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις, ξεκινώντας το Σάββατο (17/01, 19:30) απέναντι στην Τουρκία.

Το πλέον κομβικό παιχνίδι ακολουθεί τη Δευτέρα (19/01, 21:30) κόντρα στην Ιταλία, ενώ η φάση ολοκληρώνεται την Τετάρτη (21/01) με αντίπαλο τη Ρουμανία.

Με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα, το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» χρειάζεται ουσιαστικά τουλάχιστον έναν βαθμό απέναντι στην Ιταλία, είτε με νίκη είτε ακόμη και με ήττα στη διαδικασία των πέναλτι, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Ιταλία - Κροατία στην τελευταία αγωνιστική.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες ομάδες του ΣΤ’ Ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για την τετράδα, ενώ οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-12. Για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό της 25ης Ιανουαρίου στη Belgrade Arena έχει πλέον ξεκαθαρίσει, με το όνειρο ενός ευρωπαϊκού μεταλλίου να δείχνει πιο κοντά από ποτέ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον ΣΤ’ Όμιλο:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ιταλία

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία - Γεωργία

19:00 Ρουμανία - Ελλάδα

21:30 Ιταλία - Κροατία

Η βαθμολογία του ΣΤ’ ομίλου:

1. Ελλάδα 6

2. Ιταλία 6

3. Κροατία 3

4. Ρουμανία 3

5. Τουρκία 0

6. Γεωργία 0