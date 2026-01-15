Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η Εθνική Ελλάδας πήρε την πρώτη θέση του Β’ ομίλου στην Α’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η εθνική μας τις υποχρεώσεις της στην Α' φάση της διοργάνωσης, κατακτώντας την πρωτιά στον Β' όμιλο, έχοντας το απόλυτο των εννέα βαθμών στις αναμετρήσεις που έδωσε.

Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, καθώς αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3:13 λόγω αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία, αλλά κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Η νίκη αυτή είχε και ιστορική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη απέναντι στην Κροατία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά από 13 αναμετρήσεις (4 ισοπαλίες και 9 ήττες), και αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει στη Β’ φάση, στον ΣΤ’ όμιλο, όπου ξεκινά με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, με στόχο την επιβεβαίωση της δυναμικής του και την παρουσία στα μετάλλια.