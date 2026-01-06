Ομάδες

Παναθηναϊκός: Δύσκολη αποστολή στη Μπράγκα
Onsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 10:40
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Δύσκολη αποστολή στη Μπράγκα

Στην Πορτογαλία κόντρα στην Μπράγκα κάνει ντεμπούτο για το 2026 η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. 

Με μια πολύ δύσκολη αποστολή μπαίνει το 2026 για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.

Οι "πράσινες" αντιμετωπίζουν στην Πορτογαλία την ομάδα της Μπράγκα (22:30) στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» για το Challenge Cup.

Στον προηγούμενο γύρο η πορτογαλική ομάδα απέκλεισε την ισπανική Οσίσα Ριόχα, την οποία νίκησε με 3-1 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα και 3-0 στην έδρα της, την AMCO Arena. Από την πλευρά τους, οι «πράσινες» είχαν αφήσει εκτός, επίσης με δύο νίκες (3-0, 3-0), την ελβετική Ντούντιγκεν.



