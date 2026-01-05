Ομάδες

United Cup: Έκπληξη από Ραντουκάνου - Μπαίνει στη μάχη με Σάκκαρη για την πρόκριση στα προημιτελικά
Οnsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 11:32
ΣΠΟΡ

United Cup: Έκπληξη από Ραντουκάνου - Μπαίνει στη μάχη με Σάκκαρη για την πρόκριση στα προημιτελικά

Η Έμα Ραντουκάνου ανέτρεψε τα προγνωστικά και θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση για τη νέα σεζόν απέναντι στη Μαρία Σάκκαρη.

Η 23χρονη τενίστρια δεν έπαιξε στην πρεμιέρα της Μεγάλης Βρετανίας στο United Cup λόγω τραυματισμού, αλλά έκανε την έκπληξη και σήμερα (14:30) θα μπει στη RAC Arena για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας της για πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Το ματς Ραντουκάνου-Σάκκαρη θα γίνει αμέσως μετά την αναμέτρηση μεταξύ του Μπίλι Χάρις και του Στέφανου Τσιτσιπά, που αναμένεται να αρχίσει με καθυστέρηση (περίπου στις 12) εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας της μονομαχίας ΗΠΑ-Ισπανία.

Η νικήτρια του US Open 2021 έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με την Ελληνίδα τενίστρια.

Όποια ομάδα κερδίσει τη σειρά, θα συναντηθεί στα προημιτελικά (7/1) με την Ελβετία των Μπελίντα Μπέντσιτς, Σταν Βαβρίνκα.



