Κύργιος: «Από το χάος στην απόλαυση»

Onsports team

Ο Νικ Κύργιος παραδέχθηκε ότι είχε ένα «χαοτικό» πέρασμα στην καριέρα του, αλλά πλέον θέλει να απολαύσει το παιχνίδι κατά την επιστροφή του στο tour αυτή την εβδομάδα στο Μπρισμπέιν.

«Απλώς θέλω να βγω στο γήπεδο και να προσφέρω ένα όμορφο θέαμα στο κοινό. Τελικά, νομίζω ότι έτσι θα με θυμούνται: σαν καλλιτέχνη και σαν κάποιον που ήταν λίγο χαοτικός», δήλωσε ο 30χρονος, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα στο Ντουμπάι νίκησε την Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Άρινα Σαμπαλένκα (6-3, 6-3) σε ένα νέο επεισόδιο της «Μάχης των Φύλων».

Μετά από τρία χρόνια σημαδεμένα από τραυματισμούς, που τον ανάγκασαν να αγωνιστεί σε μόλις έξι ματς στο ATP Tour, ο Κύργιος δήλωσε ότι νιώθει σε φόρμα, αλλά δεν έχει θέσει κανέναν στόχο για το τουρνουά του Μπρισμπέιν, που του έχει δώσει άμεση πρόσκληση.

Ο Αυστραλός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Αμερικανό Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς (60ος).

«Μετά από όλους τους τραυματισμούς που υπέστην τα τελευταία χρόνια, και αφού είδα πόσο γρήγορα μπορούν να σου αφαιρεθούν τα πάντα, πλέον ζω μέρα με τη μέρα», δήλωσε ο πρώην Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Δεν ξέρω αν είμαι παίκτης που χρειάζεται ακόμα να αποδείξει κάτι. Απλώς θέλω να περάσω αυτή τη δοκιμασία και να είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου. Στο τέλος, θέλω μόνο να βγω στο γήπεδο και να προσφέρω θέαμα στο κοινό και στους φιλάθλους. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δεν με νοιάζει η κατάταξη ή οι τίτλοι που κατακτώ», πρόσθεσε ο Κύργιος.