Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα του Άρη

Onsports Team

Πρώτη υποχρέωση στο 2026 για τις «πράσινες» που διατήρησαν το αήττητο επικρατώντας της ομάδας της Θεσσαλονίκης με 3-0 σετ.

Οι γιορτές και η διακοπή του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, δεν επηρέασε τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» διατήρησαν το αήττητο που έχουν στο πρωτάθλημα, περνώντας από τη Θεσσαλονίκη και την έδρα του Άρη με 3-0 σετ.

Οι «κιτρινόμαυρες» απείλησαν μόνο στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα τριών πόντων, αλλά οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν και επικράτησαν. Στο πρώτο και το τρίτο σετ, ήταν εύκολη η «πράσινη» επικράτηση.

Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο ματς με την Μπράγκα για τους «16» του Challenge Cup.

Τα σετ (0-3): 16-25, 22-25, 14-25