Τσιτσιπάς: «Ο τραυματισμός με έκανε να αμφιβάλλω, δύσκολη χρονιά και για τη Μαρία»

Οnsports Team

«Είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά το Davis Cup τον Σεπτέμβριο, εκπροσωπώ και πάλι την Ελλάδα», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Αισθάνομαι ότι πέρασε καιρός από τον τελευταίο μου πραγματικό αγώνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που μου δείχνετε».

Και συνέχισε: «Ταλαιπωρήθηκα από τον τραυματισμό μου στους τελευταίους έξι μήνες και αμφέβαλλα, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσω να δω τον εαυτό μου στο υψηλότερο επίπεδο και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δείξω καλό τένις σήμερα. Ας συνεχίσουμε έτσι».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια αν ακούει τις οδηγίες του αδερφού του, που είναι κάπτεν της ομάδας: «Παραδόξως τον ακούω. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολλά μεγάλα αδέρφια, αλλά παιδιά, να ακούτε τα μικρότερα αδέρφια σας, έχουν αρκετή σοφία».

Μίλησε, τέλος, για τη Μαρία Σάκκαρη και τη νίκη της σε βάρος της Ναόμι Οσάκα: «Ήμουν εκεί και την υποστήριζα, έκανε πολύ καλή δουλειά, έδειξε αποφασιστικότητα και αυτό είναι το επίπεδο του τένις που της αξίζει να έχει. Μας αρέσει να παίζουμε στο United Cup και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Και η Μαρία έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, ελπίζω αυτό το τουρνουά να μας ανεβάσει και να μας γεμίσει αυτοπεποίθηση».