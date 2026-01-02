Ομάδες

United Cup: Σαρωτική η Σάκκαρη στην Αυστραλία! Έκανε το 1-0 η Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία (vid)
Οnsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 12:55
ΣΠΟΡ

United Cup: Σαρωτική η Σάκκαρη στην Αυστραλία! Έκανε το 1-0 η Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα και δίνοντας προβάδισμα στην Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία. 

Το 1-0 στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιαπωνία για το United Cup έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο Περθ της Αυστραλίας.

Η Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε εντυπωσιακό τένις κόντρα στην σπουδαία Ναόμι Οσάκα και κυριάρχησε στον αγώνα, ο οποίος ήταν ο πρώτος της για τη νέα σεζόν, που μόλις ξεκίνησε.

Η Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-2), βγάζοντας τρομερά χτυπήματα με το μπάκχαντ και έχοντας την υποστήριξη αρκετών ομογενών Ελλήνων που βρέθηκαν στις εξέδρες.  

 

Ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Μοτσιζούκι, ενώ η μάχη των δύο χωρών θα ολοκληρωθεί με το μικτό διπλό.

Τη Δευτέρα (5/1) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία, με τον Τσιτσιπά να παίζει στις 11.00 με τον Μπιλ Χάρις και τη Σάκκαρη να μονομαχεί με τη Ραντουκάνου αμέσως μετά, πριν πέσει η αυλαία με το διπλό.

Τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2


