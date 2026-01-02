Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι... μπουνιές πριν από τον αγώνα του στο United Cup (vid)

Οnsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τον... μποξέρ πριν από την πρεμιέρα της Ελλάδας στο United Cup.

To United Cup ξεκίνησε στο Περθ της Αυστραλίας, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στο πρώτο της παιχνίδι στη διοργάνωση.

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε την Οσάκα στο πρώτο ματς αυτής της «μάχης», ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στη συνέχεια κόντρα στον Μοτσιζούκι.

Πριν τον αγώνα του, κατά την προθέρμανση, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε όρεξη για πλάκα και άρχισε τις... μπουνιές με ένα μέλος της Εθνικής Ελλάδας.

Φυσικά και οι δυο τους αστειευόντουσαν, κάνοντας χτυπήματα στον αέρα.

Δείτε το βίντεο: