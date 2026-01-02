Ομάδες

Μαρία Σάκκαρη: Μίλησε για τον αρραβώνα με τον Μητσοτάκη μετά τη νίκη επί της Οσάκα - «Είμαι τυχερή»
Οnsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 13:16
ΣΠΟΡ

Η Μαρία Σάκκαρη θα παντρευτεί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και μίλησε για αυτό μετά τη νίκη της στο United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν σαρωτική στο ντεμπούτο της για τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

Η Ελληνίδα τενίστρια μπαίνει δυναμικά μέσα στο 2026, καθώς «πετάει» και στην προσωπική της ζωή, με τον πρωθυπουργό να κάνει γνωστό χθες πως ο γιος του, Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στη Σάκκαρη.

Μάλιστα, μετά τη νίκη της επί της Ναόμι, ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε μεταξύ άλλων πως «είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν το σύντροφο. Τον αγαπώ και με αγαπάει».

Δείτε το βίντεο:

 



