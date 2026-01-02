Ομάδες

Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
Οnsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 14:24
ΣΠΟΡ

Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε

Σε κρίσιμη κατάσταση άλλα 80 με 100 άτομα - Αδύνατη μέχρι στιγμής η ταυτοποίηση αρκετών επιζώντων λόγω των τραυμάτων τους

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των 47 νεκρών του μπαρ στο χιονοδρομικό του Κραν Μοντανά, κατονομάστηκε το πρώτο απο τα θύματα της φονική πυρκαγιάς ως ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας Ιταλός έφηβος παίκτης γκολφ.

Ο 17χρονος ονομάστηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία δήλωσε ότι θρηνεί τον θάνατο ενός «νέου αθλητή που ενσάρκωσε πάθος και αυθεντικές αξίες. Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ο Εμανουέλε, από τη Γένοβα, ήταν ένας πολύ καλός νεαρός παίκτης γκολφ και μέλος του Rapallo Golf Club. Ο πατέρας του είχε δηλώσει προηγουμένως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αγνοούνταν.

Την ίδια ώρα έως και 100 άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία, όπου μεταφέρθηκαν, κάποιοι από τους οποίους επίσης δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους.

Switzerland Bar Fire



