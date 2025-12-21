Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 26-25: Με… buzzer beater του Αραμπατζή πέρασε στο Final Four του Κυπέλλου
INTIME SPORTS
Onsports team 21 Δεκεμβρίου 2025, 19:29
ΣΠΟΡ / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 26-25: Με… buzzer beater του Αραμπατζή πέρασε στο Final Four του Κυπέλλου

Με γκολ του Βαγγέλη Αραμπατζή, 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η ΑΕΚ λύγισε 26-25 τον ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Κύπελλο Ελλάδας του χάντμπολ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν.

Η «Ένωσης» θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Όσον αφορά στο ντέρμπι «Δικεφάλων», η εξέλιξη του ήταν συγκλονιστική και κρίθηκε με γκολ του αρχηγού της ΑΕΚ, Βαγγέλη Αραμπατζή, στο 59’50’’.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι έχασαν από το πρώτο ημίχρονο τον Εσάμ, που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και να προηγηθούν 24-21, περίπου δέκα λεπτά πριν τη λήξη.

Σε εκείνο το σημείο οι διαιτητές χρέωσαν διπλή αποβολή στον «Δικέφαλο του Βορρά», που υποχρεώθηκε να παίξει για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημα, ισοφάρισε σε 24-24 και στο φινάλε πήρε τη νίκη με το γκολ του Αραμπατζή.

Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)

Ημιτελικοί

  1. ΧΑΝΘ ή Κιλκίς - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
  2. ΑΕΚ - Ιωνικός Ν.Φ.

Τελικός

  • Νικητής 1 - Νικητής 2

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 26-25 | HIGHLIGHTS



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
19 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε
26 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε
BASKET LEAGUE
GBL, Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87: «Ανάσα» με κατοστάρα
28 λεπτά πριν GBL, Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87: «Ανάσα» με κατοστάρα
ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved