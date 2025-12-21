Τένις: Ο Κύργιος επιστρέφει στο ATP Tour – Θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Μπρισμπέιν

Onsports team

Ο Νικ Κύργιος θα δώσει το «παρών» στο Brisbane International του επόμενου μήνα (4-11 Ιανουαρίου), καθώς εξασφάλισε wild card, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας συνεχίζει την προσπάθειά του για επιστροφή στην αγωνιστική δράση με φόντο και το Australian Open.

Η καριέρα του 30χρονου, φιναλίστ του Wimbledon το 2022, έχει επιβαρυνθεί έντονα τα τελευταία χρόνια από συνεχείς τραυματισμούς. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στο 2025 έχει αγωνιστεί μόλις σε πέντε αγώνες στο μονό, με πιο πρόσφατη εμφάνιση εκείνη στο Miami Open τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Κύργιος, νικητής του τουρνουά του Μπρισμπέιν το 2018, βρίσκεται πλέον στο Νο 673 της παγκόσμιας κατάταξης και θα χρειαστεί επίσης wild card για να συμμετάσχει στο Australian Open.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, θα αγωνιστεί στο τουρνουά επίδειξης Kooyong Classic στη Μελβούρνη, ενώ θα πάρει μέρος και στην αποκαλούμενη «μάχη των φύλων» απέναντι στη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι στις 28 Δεκεμβρίου.