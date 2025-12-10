Βόλεϊ: Ο Γεροθόδωρος ολοκλήρωσε μια λαμπρή καριέρα 26 ετών

Onsports Team

Μετά από 26 χρόνια λαμπρής καριέρας, ο Νώντας Γεροθόδωρος σφύριξε την Τρίτη (9/12) το τελευταίο του αγώνα ως διεθνής διαιτητής.

Ο κορυφαίος Έλληνας ρέφερι ήταν δεύτερος διαιτητής στην αναμέτρηση Λούμπε Τσιβιτανόβα (Ιταλία) - Μονπελιέ (Γαλλία) για τον Ε΄ όμιλο του Champions League Ανδρών.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε: «Μετά από 26 χρόνια έφτασε η ώρα να κάνω το τελευταίο μου ταξίδι ως Διεθνής Διαιτητής Πολλές αναμνήσεις, πολλοί αγώνες, πολλά ταξίδια, πολλές φιλίες, όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, ένα πραγματικά μακρινό ταξίδι που κάθε του στιγμή ήταν ξεχωριστή και θα με συντροφεύει σε όλη μου τη ζωή...».

Εν τω μεταξύ, ο διεθνής διαιτητής Γιάννης Ιωαννίδης θα είναι την Τετάρτη 10/12 δεύτερος στον αγώνα της τουρκικής Αλάνια με την Βοϊβοντίνα από τη Σερβία, για τη φάση των «32» του CEV Cup ανδρών.

Η διεθνής ρέφερι Έλενα Δανιηλίδου θα είναι την Τετάρτη 10/12 δεύτερη διαιτητής στον αγώνα της αυστριακής Χάρτμπεργκ με την Άχελ από το Βέλγιο, για τη φάση των «32» του CEV Cup ανδρών.

Την Πέμπτη 11/12 ο Νίκος Φραγκάκης θα είναι πρώτος διαιτητής στην αναμέτρηση της φινλανδικής ΑΚΑΑ με την Ζαντρούγκα από την Αυστρί,α για τη φάση των «32» του CEV Cup ανδρών.