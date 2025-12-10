Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!
EUROCUP BASKETBALL
Οnsports team 10 Δεκεμβρίου 2025, 00:54
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε 86-76 το Αμβούργο, για τη 10η αγωνιστική του Eurocup, στο πρώτο αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωση που έγινε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια.

Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι οι γηπεδούχοι δεν έπαιξαν στο δικό τους γήπεδο!

Η Pais Arena ήταν… κατειλημμένη από ένα event που είχε κανονιστεί εδώ και καιρό κι ως εκ τούτου η Χάποελ Ιερουσαλήμ φιλοξένησε τη γερμανική ομάδα στην έδρα της Χάποελ Χολόν.

Το σημαντικό είναι βέβαια ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ, το οποίο είχε δύο χρόνια να φιλοξενήσει ένα αντίστοιχο ματς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Ο προπονητής του Αμβούργου, Μπένκα Μπαρτσέλοφσκι, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι: «Όταν μάθαμε τα νέα, ήταν προφανώς μια πρόκληση λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών, αλλά πρέπει να πω ότι η φιλοξενία ήταν καλή, το ξενοδοχείο και το φαγητό στο Τελ Αβίβ είναι πάντα καλά (σσ. γέλια). Υπήρχε υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και είμαι χαρούμενος για όλους όσους ήταν εκεί, το να μπορείς να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ για δυόμισι ώρες είναι ένα δώρο».

Τα highlights του Χάποελ Ιερουσαλήμ - Αμβούργο

Hapoel Midtown Jerusalem - Veolia Towers Hamburg | Round 10 | EuroCup Basketball 2025-26



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!
1 ώρα πριν Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις
CHAMPIONS LEAGUE
Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
2 ώρες πριν Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
BASKET LEAGUE
Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
2 ώρες πριν Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved