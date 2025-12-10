Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

EUROCUP BASKETBALL

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε 86-76 το Αμβούργο, για τη 10η αγωνιστική του Eurocup, στο πρώτο αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωση που έγινε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια.

Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι οι γηπεδούχοι δεν έπαιξαν στο δικό τους γήπεδο!

Η Pais Arena ήταν… κατειλημμένη από ένα event που είχε κανονιστεί εδώ και καιρό κι ως εκ τούτου η Χάποελ Ιερουσαλήμ φιλοξένησε τη γερμανική ομάδα στην έδρα της Χάποελ Χολόν.

Το σημαντικό είναι βέβαια ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ, το οποίο είχε δύο χρόνια να φιλοξενήσει ένα αντίστοιχο ματς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Ο προπονητής του Αμβούργου, Μπένκα Μπαρτσέλοφσκι, ανέφερε στις δηλώσεις του ότι: «Όταν μάθαμε τα νέα, ήταν προφανώς μια πρόκληση λόγω των γεγονότων των τελευταίων ετών, αλλά πρέπει να πω ότι η φιλοξενία ήταν καλή, το ξενοδοχείο και το φαγητό στο Τελ Αβίβ είναι πάντα καλά (σσ. γέλια). Υπήρχε υπέροχη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και είμαι χαρούμενος για όλους όσους ήταν εκεί, το να μπορείς να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ για δυόμισι ώρες είναι ένα δώρο».

