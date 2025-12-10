Formula 1: Και επίσημα «τέλος» από τη Red Bull ο Χέλμουτ Μάρκο

Onsports Team

Παρελθόν από τη θέση του συμβούλου μηχανοκίνητου αθλητισμού της Red Bull αποτελεί ο Χέλμουτ Μάρκο, καθώς η αυστριακή εταιρεία επιβεβαίωσε την αποχώρηση του 82χρονου Αυστριακού, ύστερα από 25 χρόνια προσφοράς.

«Ασχολούμαι με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό εδώ και έξι δεκαετίες και τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στη Red Bull ήταν ένα εξαιρετικό και εξαιρετικά επιτυχημένο ταξίδι» τονίζει ο Μάρκο σε δήλωσή του στην ανακοίνωση της Red Bull και συμπληρώνει λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Ήταν μια υπέροχη περίοδος, κατά την οποία μπόρεσα να βοηθήσω στη διαμόρφωση και να το μοιραστώ με τόσους πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους. Όλα όσα έχουμε χτίσει και πετύχει μαζί με γεμίζουν υπερηφάνεια. Το ότι χάσαμε οριακά το παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν με συγκίνησε βαθιά και μου κατέστησε σαφές ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα προσωπικά να βάλω ένα τέλος σε αυτό το πολύ μακρύ, έντονο και επιτυχημένο κεφάλαιο. Εύχομαι σε όλη την ομάδα συνεχιζόμενες επιτυχίες και είμαι πεπεισμένος ότι θα παλέψουν ξανά για τους παγκόσμιους τίτλους και στα δύο πρωταθλήματα την επόμενη χρονιά».

Από την πλευρά του, ο Μίντσλαφ επισήμανε: «Ο Χέλμουτ με προσέγγισε με την επιθυμία να τερματίσει τον ρόλο του ως σύμβουλος μηχανοκίνητου αθλητισμού στο τέλος της χρονιάς. Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή του, καθώς υπήρξε μια επιδραστική προσωπικότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες και η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικής εποχής». Ο Γερμανός επαίνεσε το «πάθος» του Μάρκο, το «θάρρος να παίρνει ξεκάθαρες αποφάσεις» και την «ικανότητα να εντοπίζει δυνατότητες» και συνέχισε:

«Μετά από μια μακρά και εντατική συζήτηση, ήξερα ότι έπρεπε να σεβαστώ τις επιθυμίες του, καθώς αποκόμισα την εντύπωση ότι η χρονική στιγμή ήταν η κατάλληλη για να κάνει αυτό το βήμα. Μολονότι η αποχώρησή του θα αφήσει ένα σημαντικό κενό, ο σεβασμός μας για την απόφασή του και η ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα έχει κάνει για την Red Bull Racing "βαραίνουν" περισσότερο».

Πρώην οδηγός της Φόρμουλα Ένα και νικητής στον φημισμένο αγώνα 24 Ωρών του Λε Μαν, προτού υποστεί έναν τραυματισμό στο μάτι που έβαλε τέλος στην καριέρα του στο γαλλικό γκραν πρι του 1972, ο Μάρκο ασχολήθηκε με τη διοίκηση, όταν ίδρυσε την ομάδα "RSM Marko" που αγωνιζόταν στο DTM (σ.σ. το γερμανικό πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού), τη γερμανική Φόρμουλα 3 και τη Φόρμουλα 3000.

Η ομάδα μετονομάστηκε σε "Red Bull Junior Team" το 1999, προτού γίνει το πραγματικό πρόγραμμα εξέλιξης οδηγών της Red Bull, το οποίο παρήγαγε όχι λιγότερους από 18 οδηγούς της Φόρμουλα Ένα υπό την επίβλεψη του Μάρκο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι τετράκις παγκόσμιοι πρωταθλητές, Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν, μολονότι ο τελευταίος εντάχθηκε στη "Red Bull Junior Team" τον Αύγουστο του 2014, λίγους μήνες πριν από το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα Ένα, με την Toro Rosso το 2015.

Από το 2005, ο Μάρκο ενεργούσε επίσης ως σύμβουλος στις δραστηριότητες της Red Bull στη Φόρμουλα Ένα, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης ομάδας στο Μίλτον Κινς και της ομάδας των Racing Bulls με έδρα τη Φαέντσα της Ιταλίας, η οποία αρχικά είχε... «βαφτιστεί» Scuderia Toro Rosso.

Στο διάστημα της συνεργασίας του Μάρκο με τον πρώην επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, η αυστριακή ομάδα κατέκτησε οκτώ τίτλους οδηγών και έξι «στέμματα» κατασκευαστών.