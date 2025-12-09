Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!
AP Photo/Darron Cummings
Οnsports team 09 Δεκεμβρίου 2025, 23:20
ΣΠΟΡ

Στέφανος Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο!

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ανάμεσα στους υποψηφίους της Παγκόσμιας Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, για κορυφαίος αθλητής στον κόσμο για το 2025.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης είναι ανάμεσα στους φιναλίστ των Παγκόσμιων Βραβείων Κωπηλασίας 2025 που επέλεξαν μια ειδική ομάδα που δημιούργησε η Worls Rowing.

Ο Ντούσκος διεκδικεί το βραβείο για το κορυφαίο ανδρικό πλήρωμα του 2025, ως πλήρωμα στο μονό σκιφ κι έχει να ανταγωνιστεί την ιταλική ομάδα στην τετράκωπο και τον Αμερικανό, Κρίστοφερ Μπακ στο σόλο.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λοζάνη της Ελβετίας.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις
3 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Κλείνει τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις
CHAMPIONS LEAGUE
Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
25 λεπτά πριν Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση
BASKET LEAGUE
Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
26 λεπτά πριν Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
35 λεπτά πριν Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved