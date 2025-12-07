Σκοποβολή: Στον τελικό η Εμμανουέλα Κατζουράκη

Onsports Team

Η Ελληνίδα αθλήτρια πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του σκητ στο «World Cup Final».

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη προκρίθηκε στον τελικό του σκητ, στο πλαίσιο του «World Cup Final» που διεξάγεται στην Ντόχα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είχε 72/75 βολές με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του προκριματικού, σημείωσε 49/50 βολές και με επίδοση 121/125 πήρε το «εισιτήριο» για τον (8/12, 09:30) τελικό, στον οποίο προκρίθηκαν οι πρώτες οκτώ σκοπεύτριες του προκριματικού, με την Κατζουράκη να κατατάσσεται δεύτερη ανάμεσά τους.

Στον τελικό της Δευτέρας προκρίθηκαν ακόμη η Κινέζα Γιτίνγκ Τζιάνγκ με επίδοση 123/125 και οι Βικτόρια Λάρσον (Σουηδία, 121/125), Γιουφέι Τσε (Κίνα, 120/125), Ντάνια Τζο Βίζι (ΗΠΑ, 118/125), Μάργιουτ Χέινονεν (Φινλανδία, 118/125), Κίμπερλι Ρόουντ (ΗΠΑ, 118/125) και Σαμάνθα Σίμοντον (ΗΠΑ, 117/125).