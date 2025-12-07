Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

INTIME SPORTS

Η ώρα για το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, στη Volley League Γυναικών έφτασε! – Δείτε όλες τις μεταδόσεις της ημέρας (07/12).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν τη πρώτη τους νίκη στους ομίλους του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 18 και ο νικητής θα ανέβει στην κορυφή.

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

