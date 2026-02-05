Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Κατά του μποϊκοτάζ η γερμανική κυβέρνηση

Onsports Team

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι το μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό (11/6-19/7) «δεν είναι ο σωστός τρόπος» για να εκφραστεί η διαφωνία με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πολιτικές διαμάχες πρέπει να διεξάγονται στο πολιτικό πεδίο και ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει αθλητισμός», δήλωσε ο Στέφεν Μέγιερ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια καθημερινής συνέντευξης Τύπου.

Το Βερολίνο δεν «υποστηρίζει» αυτήν την επιλογή επειδή «ο αθλητισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο», πρόσθεσε η υπουργός Αθλητισμού Κριστιάνε Σέντερλαϊν στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, επισημαίνοντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται επίσης στον Καναδά και το Μεξικό.

Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, εθνική ομάδα της Γερμανίας δεν έχει χάσει Παγκόσμιο Κύπελλο από την μεταπολεμική περίοδο (1950).