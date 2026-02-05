Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Η μεγάλη ευκαιρία του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν (21:30), για την 27 η αγωνιστική της EuroLeague και θέλει το διπλό για να «κεφαλαιοποιήσει» τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και να κάνει σημαντικό βήμα… αντεπίθεσης.

Στο Βελιγράδι και χωρίς… ανάσα βρίσκεται από χθες αργά το απόγευμα ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» μετά από τη μεγάλη νίκη της Τρίτης επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telekom Center, προπονήθηκαν χθες το πρωί απί Αθηναϊκού εδάφους και εν συνεχεία «απογειώθηκαν» για το Βελιγράδι.

Απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν (8-18) έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή. Η ομάδα του Βελιγραδίου έχει βρει και πάλι τον δρόμο της, μετά τη σοβαρότατη κρίση που πέρασε με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στα τελευταία τρία ματς έχει μία νίκη και δύο ήττες.

Επικράτησε εντός της Χάποελ με 104-101 και ηττήθηκε στα δύο τελευταία ματς από την Αρμάνι στην Ιταλία με 85-79 και από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 95-93 στο.. σουτ.

Ο Παναθηναϊκός έχοντας την ψυχολογία της μεγάλης νίκης και τη δυναμική της επικράτησης επί της «Βασίλισσας» δε θέλει να σκοντάψει σε νέες… μπανανόφλουδες. Το πιο δύσκολο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έχει πάρει 14 παίκτες στην αποστολή, είναι η διαχείριση της ομάδας μετά την πολύ δύσκολη και επίπονη αναμέτρηση με τους Μαδριλένους.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο Βελιγράδι θα είναι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μαξί Μπουμπέρ (Γαλλία).

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτη: 18:00

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 21:00

Παρτιζάν-Παναθηναϊκός: 21:30

Μπάγερν Μονάχου-Μονακό: 21:30

Παρί-Φενέρμπαχτσε: 21:45

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Εφές-Ζαλγκίρις Κάουνας: 19:30

Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο: 21:00

Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ: 21:00

Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια: 21:15

Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα: 21:30