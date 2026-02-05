Eurocup Γυναικών: Στο «καυτό» Τ-Center απέναντι στην Μερσίν ο Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μερσίν στο Telekom Center Athens για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών, με την ομάδα της Σελίν Ερντέμ να ψάχνει μία ακόμα υπέρβαση με την δυναμική συμπαράσταση του κόσμου της.

Επιστροφή στο Telekom Center Athens για την ομάδα της Σελίν Ερντέμ, η οποία θα υποδεχθεί την Μεσρίν για την προημιτελική φάση του Eurocup Γυναικών και θέλει την νίκη για να πάρει το πάνω χέρι εν όψει του επαναληπτικού που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης θα γίνει στις 18:30 (EΡΤ Sports 2) και η ομάδα της Σελέν Ερντέμ θα έχει για ακόμη μία φορά το «πράσινο» κοινό στο πλευρό της, αφού σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη κάνει... φτερά πάνω από 5.000 εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:30 ο Αθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Αβενίδα στο «Δημήτρης Καλτσάς».