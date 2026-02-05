Γκρέμιο: Σκόραρε ο Τετέ και άνοιξε λογαριασμό (vid)

Οnsports Τeam

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Γκρέμιο στην εύκολη νίκη της ομάδας του επί της Μποταφόγκο με 5-3.

Μεγάλη νίκη για τη Γκρέμιο η οποία επικράτησε, για τη δεύτερη αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, της Μποταφόγκο με 5-3.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Τετέ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή του "τριφυλλιού" να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Η φάση του γκολ ξεκίνησε από εντυπωσιακή ενέργεια του Αμούζου από τα αριστερά, ο οποίος διένυσε μεγάλη απόσταση με την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή πέρασε κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή. Ο Τετέ κινήθηκε σωστά, εκτέλεσε με το δεξί και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα.

Θυμίζουμε πως ο 24χρονος άσος είχε μετακομίσει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει περίπου τα 6 εκατ. ευρώ. Στην παρουσία του στο «τριφύλλι» κατέγραψε 76 συμμετοχές, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Γκρέμιο.