«Βόμβα»: Στους Ουόριορς ο Πορζίνγκις
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 09:05
NBA

«Βόμβα»: Στους Ουόριορς ο Πορζίνγκις

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έκαναν τη μεγάλη κίνησή τους λίγο πριν εκπνεύσει η trade deadline.

Οι «Πολεμιστές» έκαναν την κίνησή τους στο... παρά πέντε και ήρθαν σε συμφωνία με τους Ατλάντα Χοκς, αποκτώντας τον Λετονό σέντερ, που δίνει μέγεθος στην ομάδα. 

Το αντίθετο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, που ήθελε να αποχωρήσει από τους Ουόριορς και ο Μπάντι Χιλντ, με τους δύο παίκτες να καλύπτουν μισθολογικά το συμβόλαιο του Πορζίνγκις για να βγει το trade.

Οι Ουόριορς, όμως δεν σταμάτησαν εκεί τις κινήσεις τους, αφού έστειλαν τον Τρέις Τζάκσον-Ντέιβις στους Τορόντο Ράπτορς για να αποκτήσουν ένα draft pick δεύτερου γύρου για το 2026, μέσω των Λέικερς.

 

 


