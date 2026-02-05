Αγρότες: Με τα τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

Onsports Team

Οι αγρότες επιστρέφουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τα μπλόκα, αποφασίζοντας να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, αποφασίστηκε μαζική παρουσία με τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο, ενώ για τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου προγραμματίζονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις εντός των πόλεων.

Συλλαλητήρια και συμμετοχές

Παράλληλα, διοργανώνονται συλλαλητήρια τη Δευτέρα και την Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι παραγωγοί θα συμμετάσχουν επίσης στις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε τα αιτήματά τους χωρίς να δώσει λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο για την ευλογιά στους κτηνοτρόφους.