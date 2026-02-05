Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσεθ
Onsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 07:43
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσεθ

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός πλάγιος αμυντικός, Χόρχε Σάντσες!

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Μεξικανός μπακ έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τα μεσάνυχτα προκειμένου να ολοκληρώσει το deal.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ αποχώρησε από το Βανκούβερ, όπου βρισκόταν με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ, επέστρεψε άμεσα στο Μεξικό και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έφτασε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα δεξιά της άμυνας, όσο και στ΄αριστερά, για τον οποίο αναφέρθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, κάνοντας λόγο για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, με προσωπικότητα.

 


Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ: Το σίριαλ «Giannis» φτάνει στο τέλος του
Τώρα ΝΒΑ: Το σίριαλ «Giannis» φτάνει στο τέλος του
NBA
ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)
8 λεπτά πριν ΝΒΑ: Οι Σπερς συνεχίζουν ακάθεκτοι -Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς (vids)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup Γυναικών: Στο «καυτό» Τ-Center απέναντι στην Μερσίν ο Παναθηναϊκός
20 λεπτά πριν Eurocup Γυναικών: Στο «καυτό» Τ-Center απέναντι στην Μερσίν ο Παναθηναϊκός
NBA
«Βόμβα»: Στους Ουόριορς ο Πορζίνγκις
34 λεπτά πριν «Βόμβα»: Στους Ουόριορς ο Πορζίνγκις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved