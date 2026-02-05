Στη Θεσσαλονίκη ο Χόρχε Σάντσεθ

Onsports Team

Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Μεξικανός μπακ έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τα μεσάνυχτα προκειμένου να ολοκληρώσει το deal.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ αποχώρησε από το Βανκούβερ, όπου βρισκόταν με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ, επέστρεψε άμεσα στο Μεξικό και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έφτασε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα δεξιά της άμυνας, όσο και στ΄αριστερά, για τον οποίο αναφέρθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, κάνοντας λόγο για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, με προσωπικότητα.