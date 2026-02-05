Οι Νικς έστειλαν τον Γιαμπουσέλε στους Μπουλς

Onsports Team

Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονταν σε συζητήσεις για να απαλλαγούν από το συμβόλαιο του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τελικά ήρθαν σε συμφωνία με τους Σικάγο Μπουλς.

Η κίνηση που περίμεναν πολλοί στην Ευρώπη, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περίπτωση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε έγινε.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η ομάδα της Νέας Υόρκης βρισκόταν σε συζητήσεις με τους Μπουλς για την παραχώρηση του Γάλλου, με την χρυσή τομή να βρίσκεται και τελικώς να... γλιτώνουν από το συμβόλαιο του.

Τώρα, μένει να φανεί αν οι Μπουλς θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Γάλλο φόργουορντ ή αν θα τον αποδεσμεύσουν μετά την trade deadline.