Οι Νικς έστειλαν τον Γιαμπουσέλε στους Μπουλς
Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονταν σε συζητήσεις για να απαλλαγούν από το συμβόλαιο του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τελικά ήρθαν σε συμφωνία με τους Σικάγο Μπουλς.
Η κίνηση που περίμεναν πολλοί στην Ευρώπη, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περίπτωση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε έγινε.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η ομάδα της Νέας Υόρκης βρισκόταν σε συζητήσεις με τους Μπουλς για την παραχώρηση του Γάλλου, με την χρυσή τομή να βρίσκεται και τελικώς να... γλιτώνουν από το συμβόλαιο του.
Τώρα, μένει να φανεί αν οι Μπουλς θα διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Γάλλο φόργουορντ ή αν θα τον αποδεσμεύσουν μετά την trade deadline.
The New York Knicks are trading Guerschon Yabusele to the Chicago Bulls for Dalen Terry, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026