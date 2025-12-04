Ομάδες

LEN Euro Cup: Κόντρα στην Βαζούτας ο Παναθηναϊκός
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Δεκεμβρίου 2025, 11:50
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Δύσκολη αποστολή για την ομάδα πόλο του «τριφυλλιού» η οποία φιλοξενεί την πρωτοπόρο του ομίλου (21:30).

Σπριντ για την 5η αγωνιστική του LEN Euro Cup έχει το αποψινό πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» έχει μπροστά της μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή καθώς φιλοξενεί την πρωτοπόρο του ομίλου, Βαζούτας, η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 9 βαθμούς τη στιγμή που οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 3η θέση με 7 βαθμούς.  

Αυτή είναι η προτελευταία αγωνιστική του ομίλου, ενώ στην τελευταία είναι προγραμματισμένος ο ελληνικός «εμφύλιος», μεταξύ Παναθηναϊκού και Βουλιαγμένης.

Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Βουλιαγμένη υποδέχεται τη Μπούντουτσνοστ (16:00), η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμούς και θέλει την νίκη που ίσως της χαρίσει από σήμερα την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του ομίλου:

16:00 Βουλιαγμένη - Μπούντουτσνοστ 
21:30 Παναθηναϊκός - Βαζούτας

Η βαθμολογία:

  1. Βαζούτας 9 βαθμοί
  2. Βουλιαγμένη 8 βαθμοί
  3. Παναθηναϊκός 7 βαθμοί


