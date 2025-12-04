Η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει από την Ακρόπολη αξίες αριστείας και σεβασμού - Λαμπαδηδρόμος η Γκιλφόιλ

Οnsports Τeam

Από το ανυπέρβλητο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και σημείο αναφοράς για κάθε πολιτισμό, αλλά και τον ελληνισμό, την Ακρόπολη των Αθηνών, η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα της σε κάθε σημείο της ανθρωπότητας.

Στο τελείωμα της 8ης μέρας της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, o χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος άναψε το βωμό στην Ακρόπολη. Είχε παραλάβει τη Φλόγα από τον επίσης Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Βασίλη Πολύμερο και την Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Βιργινία Κραβαριώτη.

Νωρίτερα η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο να ανάβει το βωμό μπροστά το κτίριο της ΕΟΕ.

Η Λαμπαδηδρομία την 8η μέρα ξεκίνησε από την Λαμία και αφού πέρασε από Αράχωβα και Λιβαδειά, μπροστά σε πλήθος κόσμου που έγιναν κοινωνοί των Ολυμπιακών ιδεωδών, έφτασε στην Κηφισιά με τον Παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα να ανάβει το βωμό, σε μία πολύ όμορφη τελετή.

Η Λαμπαδηδρομία συνεχίστηκε στο Μαρούσι, το Περιστέρι και το Αιγάλεω πριν μπει στην Αθήνα και φτάσει ως την Ακρόπολη.

Το πρωί της Πέμπτης (04/12) λίγο μετά τις 8:30, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρέλαβε τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, Στέφανο Χανδακά. Η τελετή πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό και λαμπερό σκηνικό.

Φορώντας την επίσημη στολή των λαμπαδηδρόμων, η κα. Γκιλφόιλ μετέφερε τη Φλόγα και στη συνέχεια την παρέδωσε στον Τζος Χακ, τον Νο 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Εκείνος, με τη σειρά του, την έδωσε στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, Χρήστο Μαραφάτσο, συνεχίζοντας την πορεία της τελετουργικής διαδρομής.

Η Ολυμπιακή Φλόγα αναμένεται να παραδοθεί σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.