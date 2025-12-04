Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λέτο σε Μπενίτεθ: «Μίστερ, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω!»
Οnsports Τeam 04 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λέτο σε Μπενίτεθ: «Μίστερ, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω!»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψε τη χαρά του που συνάντησε και πάλι τον προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ομάδα της Λίβερπουλ. 

Μια πολύ όμορφη σκηνή εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πριν από τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. 

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε θερμή αγκαλιά με τον Σεμπάστιαν Λέτο με τους δύο άντρες να έχουν να πουν πολλά. 

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» όταν ο Ισπανός ήταν εκεί προπονητής. Στη συνέχεια ο Λέτο ήρθε στην Ελλάδα, αρχικά για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό.

Πλέον, ως προπονητής της Κηφισιάς τέθηκε χθες αντίπαλος με τον Μπενίτεθ, που κάθεται πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε μήνυμα του στο Instagram, ο Λέτο ανέβασε μια φωτογραφία του με τον Ισπανό κόουτς από χθες στη Λεωφόρο και μια από τη Λίβερπουλ, γράφοντας: Μίστερ, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω!».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ογκούντιραν
4 λεπτά πριν Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ογκούντιραν
SUPER LEAGUE
Άρης: «Καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή»
7 λεπτά πριν Άρης: «Καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μία ευχή γίνεται δύο εφέτος τα Χριστούγεννα με τα Ευχοστολίδια
18 λεπτά πριν Μία ευχή γίνεται δύο εφέτος τα Χριστούγεννα με τα Ευχοστολίδια
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Σε ετοιμότητα ο «ερυθρόλευκος» μηχανισμός
49 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Σε ετοιμότητα ο «ερυθρόλευκος» μηχανισμός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved