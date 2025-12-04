Λέτο σε Μπενίτεθ: «Μίστερ, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω!»

Οnsports Τeam

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψε τη χαρά του που συνάντησε και πάλι τον προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ομάδα της Λίβερπουλ.

Μια πολύ όμορφη σκηνή εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πριν από τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε θερμή αγκαλιά με τον Σεμπάστιαν Λέτο με τους δύο άντρες να έχουν να πουν πολλά.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» όταν ο Ισπανός ήταν εκεί προπονητής. Στη συνέχεια ο Λέτο ήρθε στην Ελλάδα, αρχικά για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό.

Πλέον, ως προπονητής της Κηφισιάς τέθηκε χθες αντίπαλος με τον Μπενίτεθ, που κάθεται πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε μήνυμα του στο Instagram, ο Λέτο ανέβασε μια φωτογραφία του με τον Ισπανό κόουτς από χθες στη Λεωφόρο και μια από τη Λίβερπουλ, γράφοντας: Μίστερ, τι ευχαρίστηση που σε ξαναβρίσκω!».