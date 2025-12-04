Ομάδες

ΑΕΚ: Βαριά «καμπάνα» από UEFA για το ματς με Φιορεντίνα
Eurokinissi
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 12:14
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Βαριά «καμπάνα» από UEFA για το ματς με Φιορεντίνα

Με νέα σημαντική ποινή τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA, ως συνέπεια της συμπεριφοράς των οπαδών της στην αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία.

Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στην Ένωση για ρίψη αντικειμένων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και μία ακόμα αυστηρή τιμωρία, έναν εκτός έδρας αγώνα χωρίς θεατές, ο οποίος όμως τίθεται σε διετή αναστολή.

Σύμφωνα με την απόφαση της UEFA, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, οποιοδήποτε παρόμοιο παράπτωμα από πλευράς φιλάθλων της ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει αυτομάτως την ποινή. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα λάβει εισιτήρια για το αμέσως επόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της, σε περίπτωση που σημειωθεί νέα παράβαση.

Ακόμη, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, εφόσον ενεργοποιηθεί η ποινή, η επόμενη κύρωση που θα επιβληθεί στην ΑΕΚ, μετά την έκτιση αυτής που ήδη τελεί υπό αναστολή, θα είναι ακόμη πιο αυστηρή, εντείνοντας το πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου για τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις.



