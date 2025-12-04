Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Οι διαιτητές του αγώνα

Οnsports Τeam

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές που θα "σφυρίξουν" τον αυριανό αγώνα του "τριφυλλιού" με τους Ισπανούς στο Telekom Center Athens.

Η αντίστρπφη μέτηρση για το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός - Βαλένθια στο Telekom Cneter Athens, αύριο το βράδυ, φτάνει στο τέλος της και η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι για την 14η αγωνιστική ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).