Βόλεϊ: Να τελειώσουν τη δουλειά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο Challenge Cup - Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Onsports Team

Μεγάλες προκλήσεις έχουν μπροστά τους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στις ρεβάνς των «32» του Challenge Cup Γυναικών, αντιμετωπίζοντας Ντούντιγκεν και Μέγκαμποξ Βαλεφόλια, αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Μπράνικ Μάριμπορ στον επαναληπτικό των «32» του CEV Cup Γυναικών.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται την Τετάρτη (03/12) στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τις «πράσινες» να ανοίγουν την… αυλαία στις 18:00 κόντρα στην Ντούντιγκεν στο Μετς, ενώ μία ώρα αργότερα στις 19:00 οι «ασπρόμαυρες» της Θεσσαλονίκης θα υποδεχθούν την Μπράνικ Μάριμπορ. Τέλος, στις 21:00 η Ένωση αντιμετωπίζει την Μέγκαμποξ Βαλεφόλια στην Ιταλία.

Παναθηναϊκός - Ντούντιγκεν (18:00), ρεβάνς «32» Challenge Cup

Οι «πράσινες» υποδέχονται στις 18:00 στο Κλειστό του Μετς τη Ντούντιγκεν, έχοντας σημαντικό προβάδισμα από την «καθαρή» νίκη τους με 3-0 σετ (20-25, 19-25, 21-25) στο πρώτο ματς στην Ελβετία, για τη φάση των «32» του Challenge Cup Γυναικών.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι, με τη στήριξη του κόσμου της, χρειάζεται δύο σετ για να «κλειδώσει» την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί με 3-0 ή 3-1, τότε όλα θα κριθούν στο χρυσό σετ.

Σε περίπτωση πρόκρισης, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Χάρο Ρόγια και Μπράγκα, με τους Πορτογάλους να έχουν επικρατήσει 3-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Μέγκαμποξ Βαλεφόλια - ΑΕΚ (21:00), ρεβάνς «32» Challenge Cup

Η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που νίκησε ιταλική στο Challenge Cup βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας 3-1 σετ της Μέγκαμποξ Βαλεφόλια στο Ολυμπιακό Χωριό. Το βράδυ της Τετάρτης (03/12), στις 21:00, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει δύο σετ στο «Palacampanara» για να σφραγίσει την πρόκριση στους «16».

Η αποστολή της ομάδας του Κώστα Ταμπουρατζή είναι απαιτητική, όμως οι «κιτρινόμαυρες» είναι αποφασισμένες να τα δώσουν όλα. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της Αντριάνα Ματέι στο aek.gr: «Ερχόμαστε από μια σημαντική νίκη με 3-1 σετ, αλλά γνωρίζουμε ότι εδώ τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Δεν σκεφτόμαστε βαθμολογίες· θα μπούμε με νοοτροπία νίκης. Θέλουμε την πρόκριση και θα παλέψουμε για κάθε πόντο μέχρι το τέλος. Πιστεύω στην ομάδα μας κι ελπίζουμε σε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση».

ΠΑΟΚ - Μπράνικ Μάριμπορ (19:00), ρεβάνς «32» CEV Cup

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται στις 19:00 στη Θεσσαλονίκη την Μπράνικ Μάριμπορ, στον επαναληπτικό των «32» του CEV Cup Γυναικών, με στόχο να ανατρέψει την ήττα 3-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία.

Για να στείλουν την πρόκριση στο «χρυσό» σετ, οι παίκτριες του ΠΑΟΚ χρειάζονται νίκη με 3-0 ή 3-1. Εκεί θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στους «16», όπου περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπιέλσκο Μπιάλα.

Οι «ασπρόμαυρες» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με 3-1 σετ από τον ΖΑΟΝ για την έβδομη αγωνιστική της Volley League, ένα αποτέλεσμα που θέλουν να αφήσουν πίσω τους, μπαίνοντας στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με νέα ενέργεια και αποφασιστικότητα.