Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Ντιφάλα η διαιτητική ομάδα στο ΣΕΦ

Onsports Team

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Την τριπλέτα των ρέφερι αποτελούν οι Μεχντί Ντιφάλα από τη Γαλλία, Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία και Χιουζ Θεπερνιέ, επίσης Γάλλος. Οι τρεις έμπειροι διαιτητές θα έχουν την ευθύνη της διαιτησίας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε ένα ματς που αναμένεται να έχει υψηλή ένταση και απαιτήσεις.

Η αναμέτρηση συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον με τον Ολυμπιακό να ψάχνει τον… δρόμο για την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, τη στιγμή που οι Τούρκοι προέρχονται από πέντε σερί θετικά αποτελέσματα στην Euroleague.