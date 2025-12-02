Ομάδες

Live Streaming Παναθηναϊκός - ΟΦΗ για το League Cup
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 17:21
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

Live Streaming Παναθηναϊκός - ΟΦΗ για το League Cup

Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΟΦΗ για τα προημιτελικά του League Cup.

Η αυλαία του Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» ανοίγει την Τρίτη (2/12) με τη διεξαγωγή των τεσσάρων προημιτελικών.

Από το πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Φοίνικα Σύρου, ένα παιχνίδι που παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Τετάρτης (3/12) τον νικητή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, σε ένα ακόμη ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί αλλά και με περιθώριο για ανατροπές.

Δείτε σε LIVE Streaming την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΟΦΗ:

 
Live Streaming το Ολυμπιακός - Φοίνικας:
 


