Στις 8 Μαρτίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας

Onsports Team

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας είναι η 8η Μαρτίου 2026, ημέρα Κυριακή με τα 5 χλμ. ΟΠΑΠ, το Family Run Τράπεζα Πειραιώς και τον αγώνα Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM να διανθίζουν το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί μια συνδιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ με τον Δήμο Αθηναίων και ελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διαδρομή με φόντο ιστορικούς δρόμους και τοπόσημα σε μια πόλη με τεράστια ιστορία, αλλά και η άρτια προετοιμασία και τέλεση του αγώνα, αποτελούν πόλο έλξης για όλους τους δρομείς, που μετατρέπουν κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, θα είναι και το 2026 διαθέσιμη για όσους και όσες συμμετέχουν στη διοργάνωση, αλλά και για τους φίλους και τις φίλες του αθλητισμού η ERGO HALF MARATHON EXPO.