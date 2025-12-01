Γερμανία: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα ματς των «16» στο DFB-Pokal | Πού θα δείτε Μπάγερν, Ντόρτμουντ

AP Photo/Martin Meissner

Onsports Team

Με συναρπαστικές αναμετρήσεις συνεχίζεται το γερμανικό DFB-Pokal, το οποίο μπαίνει στη φάση των «16» - Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλους τους αγώνες μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ και των αθλητικών καναλιών της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Το ερχόμενο διήμερο (02-03/12) θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες, με την ΕΡΤ να καλύπτει τηλεοπτικά και τις οκτώ αναμετρήσεις.

Στη φάση των «16» συνεχίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, ανάμεσά στις οποίες και οι τέσσερις που συμμετέχουν στο Champions League.

Οι αγώνες είναι μονοί με συνέπεια η πρόκριση να δίνεται στις ομάδες που θα επικρατήσουν στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή και στα πέναλτι των οκτώ αναμετρήσεων του διημέρου.

Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι τα Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου, τα οποία θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Tα υπόλοιπα παιχνίδια θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Κύπελλο Γερμανίας:

ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:00 Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι (ERT SPORTS 1)

19:00 Χέρτα Βερολίνου – Καϊζερσλάουτερν (ERT SPORTS 2)

22:00 Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

22:00 Λειψία – Μαγδεμβούργο (ERT SPORTS 2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025