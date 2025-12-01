Παναθηναϊκή συνάντηση στο Telekom Center Athens για πινγκ πονγκ με Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλο

Onsports Team

Παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου έδωσαν ραντεβού στο Telekom Center Athens για να παίξουν... πινγκ πονγκ!

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς συναγωνίστηκαν τους αθλητές του τμήματος πινγκ πονγκ του Τριφυλλιού, Γιώργο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Η εκδήλωση είχε φιλικό χαρακτήρα και στόχο τη δημιουργία κοινών δράσεων, που αφορούσαν τους δύο οργανισμούς.

Οι αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού, Γιώργος & Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος καθώς και ο προπονητής του Γυναικείου Τμήματος Πινγκ Πονγκ, Νίκος Ζέρβας, επισκέφθηκαν το Telekom Center Athens, όπου έδωσαν έναν «φιλικό» αγώνα με τους αθλητές της ομάδας μας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο», ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.