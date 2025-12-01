Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκή συνάντηση στο Telekom Center Athens για πινγκ πονγκ με Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλο
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 20:44
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκή συνάντηση στο Telekom Center Athens για πινγκ πονγκ με Χουάντσο, Σορτς και Ρογκαβόπουλο

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος συναντήθηκαν σε ένα πραγματικά «πράσινο» απόγευμα στο Telekom Center Athens, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου έδωσαν ραντεβού στο Telekom Center Athens για να παίξουν... πινγκ πονγκ!

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τι Τζέι Σορτς συναγωνίστηκαν τους αθλητές του τμήματος πινγκ πονγκ του Τριφυλλιού, Γιώργο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Η εκδήλωση είχε φιλικό χαρακτήρα και στόχο τη δημιουργία κοινών δράσεων, που αφορούσαν τους δύο οργανισμούς.

«ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος συναντήθηκαν σε ένα πραγματικά «πράσινο» απόγευμα στο Telekom Center Athens, παρουσία της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Οι αθλητές του τμήματος Πινγκ Πονγκ του Παναθηναϊκού, Γιώργος & Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος καθώς και ο προπονητής του Γυναικείου Τμήματος Πινγκ Πονγκ, Νίκος Ζέρβας, επισκέφθηκαν το Telekom Center Athens, όπου έδωσαν έναν «φιλικό» αγώνα με τους αθλητές της ομάδας μας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο», ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στις 8 Μαρτίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας
22 λεπτά πριν Στις 8 Μαρτίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας
ΣΠΟΡ
Προσβάσιμο σε όλους: Το νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο προάγει ισότητα και συμμετοχή
54 λεπτά πριν Προσβάσιμο σε όλους: Το νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο προάγει ισότητα και συμμετοχή
SUPER LEAGUE
Ντέμης Νικολαϊδης: «Τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού άλλαξαν όλο το παιχνίδι»
1 ώρα πριν Ντέμης Νικολαϊδης: «Τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού άλλαξαν όλο το παιχνίδι»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γερμανία: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα ματς των «16» στο DFB-Pokal | Πού θα δείτε Μπάγερν, Ντόρτμουντ
2 ώρες πριν Γερμανία: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα ματς των «16» στο DFB-Pokal | Πού θα δείτε Μπάγερν, Ντόρτμουντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved