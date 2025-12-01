Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν έστειλε μήνυμα - «Η συνέχεια στη EuroLeague θα είναι φωτιά»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το... σύνθημα για τη συνέχεια της EuroLeague.

Η διακοπή για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 ολοκληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Πέρα από τους Έλληνες διεθνείς (Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, Καλαϊτζάκης) και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, στα «παράθυρα» συμμετείχε και ο Εργκίν Αταμάν με την εθνική Τουρκίας.

Κόντρα σε Βοσνία και Ελβετία, οι φιναλίστ του EuroBasket 2025 δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου, ακόμα και χωρίς να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Τζέντι Οσμάν.

Ο Αταμάν επέστρεψε στην Ελλάδα και το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε η προετοιμασία για τον αγώνα της Παρασκευής (5/12, 21:15) με την Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, μέσω ενός post στο Instagram, έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων ξεκινήσαμε αμέσως να προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Η συνέχεια στη Euroleague θα είναι φωτιά», ανέφερε ο Αταμάν.