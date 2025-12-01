Ομάδες

Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα ανακοινώσει το πρόγραμμα στις 6 Δεκεμβρίου
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 20:43
MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα ανακοινώσει το πρόγραμμα στις 6 Δεκεμβρίου

Η FIFA έκανε γνωστό (1/12) ότι θα αποκαλύψει το πρόγραμμα αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), από την Ουάσινγκτον.

Θα πραγματοποιηθεί σχεδόν 24 ώρες αφότου ο κόσμος μάθει για τους 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων στην κλήρωση της τελικής φάσης του τουρνουά.

Την αποκάλυψη του προγράμματος θα κάνει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο θα πλαισιώνουν στη σκηνή οι θρύλοι της FIFA.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα επιβεβαιωθούν οι εγκαταστάσεις και οι ώρες έναρξης και των 104 αγώνων.

Η τελική έκδοση του προγράμματος αγώνων θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο, μόλις πραγματοποιηθούν τα playoffs της FIFA και UEFA και καλυφθούν οι έξι τελευταίες θέσεις.



